رئيسة تايوان في نيويورك: علاقاتنا مع أمريكا أوثق من أي وقت مضى

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين لمؤيدين خلال توقفها في نيويورك إن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان أوثق من أي وقت مضى.

وبحسب تايبه وواشنطن لم يتسبب ذلك التوقف حتى الآن في إثارة أي أعمال عسكرية غير عادية من جانب الصين.

ووصلت تساي إلى نيويورك أمس الأربعاء في طريقها إلى أمريكا الوسطى، وستتوقف، في طريق عودتها إلى تايبه الأسبوع المقبل، في لوس أنجليس حيث من المتوقع أن تجتمع مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وهو لقاء حذرت الصين من أنه قد يؤدي إلى “مواجهة خطيرة” في العلاقات الأمريكية الصينية.

وتأتي الزيارة في وقت وصلت فيه العلاقات الأمريكية مع الصين إلى ما يعتبره بعض المحللين أسوأ مستوى لها منذ أن طبّعت واشنطن العلاقات مع بكين عام 1979 وألغت الاعتراف الدبلوماسي بتايبه.

وفي أول توقف لها في الولايات المتحدة منذ عام 2019، روجت تساي لإنجازات تايوان الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية في خطاب ألقته خلف أبواب مغلقة مساء أمس الأربعاء أمام تايوانيين مغتربين في نيويورك، وفقا لبيان أصدره مكتبها اليوم الخميس. ووصفت الجزيرة بأنها “منارة الديمقراطية في آسيا”.

وقالت تساي “على وجه الخصوص، العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة أوثق من أي وقت مضى”، مشيرة إلى إحراز “تقدم ملموس” في التعاون الاقتصادي والأمني.

وقالت مصادر إنه كان من المقرر أن تتحدث تساي في فعالية بمركز أبحاث تابع لمعهد هدسون اليوم الخميس، لكن سفارة تايوان الفعلية في الولايات المتحدة قالت إن جميع ارتباطاتها في نيويورك مغلقة وغير مسموح لممثلي الصحف والجمهور بحضورها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تحديثها اليومي للأنشطة العسكرية الصينية، إنها لم ترصد منذ صباح الأربعاء إلى اليوم الخميس أي طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية أو تعبر الخط الأوسط لمضيق تايوان، الذي يمثل حدا غير رسمي.

وقال مسؤول أمني كبير في تايوان في وقت سابق إن الجزيرة تتوقع رد فعل أقل حدة من بكين على اجتماع تساي مع مكارثي مما كان عليه عندما زارت رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي تايبه العام الماضي، الأمر الذي دفع الصين إلى إجراء تدريبات عسكرية كبيرة.

وقال البيت الأبيض، الذي حث الصين أمس الأربعاء على عدم استخدام توقف تساي “العادي” في الولايات المتحدة ذريعة لزيادة النشاط العدواني ضد تايوان، وأضاف أيضا أنه لم ير “أي رد فعل ملموس” بعد من جانب الصين.

وسيكون الاجتماع مع مكارثي هو الأول بين زعيم تايواني ورئيس مجلس النواب الأمريكي على الأراضي الأمريكية، على الرغم من أنه يُنظر له على أنه بديل أقل استفزازا لزيارة مكارثي لتايوان، وهو أمر قال إنه يأمل في القيام به.

وتحتفظ واشنطن، مثل معظم دول العالم، بعلاقات غير رسمية فقط مع تايبه، لكن القانون الأمريكي يطلب من الحكومة تزويد الجزيرة بوسائل للدفاع عن نفسها ويسهل زيارات التوقف غير الرسمية.