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رئيسة تايوان: ملتزمون بالحفاظ على استقرار مضيق الجزيرة

منذ 20 دقيقة
رئيسة تايوان أمام السناتور إد ماركي

رئيسة تايوان أمام السناتور إد ماركي

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أبلغت رئيسة تايوان “تساي إينج وين” نوابًا أميركيين زائرين بأن الجزيرة تواصل التعبير للمجتمع الدولي عن التزامها بالحفاظ على الوضع الراهن المستقر في مضيق تايوان.

وأضافت تساي أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تهدّد بشكل خطير الاستقرار والسلام الإقليميين.

وأتى ذلك فيما أعلنت القيادة الشرقية للجيش الصيني أنها أجرت مناورات عسكرية الاثنين 15 آب، بالقرب من جزر بينغو التايوانية.

وعرضت القيادة صورًا لجزر بينغو مأخوذة من طائرات تابعة للقوات الجوية.

في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن 15 طائرة صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان، في وقت تجري فيه الصين المزيد من التدريبات بالقرب من الجزيرة التي تقول بكين إنها تابعة لها.

وكان المبعوث الصيني لشؤون شبه الجزيرة الكورية “ليو شياو مينغ” حذّر، من عواقب زيارة وفد الكونغرس لجزيرة تايوان الأحد 14 آب، برئاسة السناتور إد ماركي، معتبرًا هذه الزيارة “لعبًا بالنار”.

وقال “ليو” في تغريدة عبر “تويتر”: “هذه خطوة خطيرة للغاية تشبه اللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيموت منها”.

وأضاف: “نحثّ الدول المعنية على الالتزام بسياسة الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

    المصدر :
  • رويترز

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