رئيسة تايوان: يجب على الحلفاء الديمقراطيين الوقوف معًا

أبلغت “تساي إنج ون”، رئيسة تايوان، مسؤولًا أميركيًا زائرًا الإثنين 22 آب، بأن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي والولايات المتحدة حليفان أمنيان واقتصاديان رئيسيان في منطقة المحيطين الهندي والهادي ويجب على الحلفاء الديمقراطيين الوقوف معا.

وجاءت تصريحات رئيسة تايوان لـ “إريك هولكومب”، حاكم ولاية إنديانا الأميركية الذي يقوم بثالث زيارة يقوم بها هذا الشهر مسؤول أميركي كبير، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي”، والتي أثارت غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليمًا تابعا لها.

وأجرت الصين مناورات وتدريبات عسكرية بالقرب من تايوان منذ زيارة بيلوسي. وترفض حكومة تايوان مطالب بكين بالسيادة، وتقول إن شعب الجزيرة فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.

وقالت تساي لهولكومب، خلال اجتماع بمكتبها في تايبه، إن ” تايوان تواجه تهديدات عسكرية من الصين داخل وحول مضيق تايوان”.

وأضافت، في تصريحات نقلتها مباشرة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “في هذه اللحظة، يجب على الحلفاء الديمقراطيين الوقوف معًا وتعزيز التعاون في جميع المجالات”.