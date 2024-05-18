رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب"

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، أن سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا استخدمت حق النقض ضد مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب.

كانت زورابيشفيلي قالت في وقت سابق إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي يثير احتجاجات في الشوارع، لكن قرارها يمكن إبطاله من خلال تصويت آخر في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في جورجيا وحلفاؤه.

ونقلت تاس عنها قولها في إفادة صحفية “استخدمت حق النقض اليوم ضد قانون روسي. هذا القانون روسي في جوهره وروحه… إنه يتعارض مع دستورنا وجميع المعايير الأوروبية وبالتالي يمثل عائقا في مسارنا صوب أوروبا”.

وتجتاح احتجاجات حاشدة العاصمة الجورجية تفليس منذ الشهر الماضي في أعقاب القراءة الأولى لمشروع القانون في البرلمان.

ومن شأن هذا القانون أن يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج بالتسجيل تحت فئة “عملاء أجانب” ويفرض عليها شروط إفصاح مرهقة وغرامات عقابية في حال وقوع مخالفات.

ويرى المعارضون مشروع القانون بمثابة اختبار سيوضح ما إذا كانت البلاد ستبقى على طريق التكامل مع أوروبا أم ستعود نحو روسيا.