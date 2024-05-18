السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب"

منذ 13 دقيقة
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي

رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، أن سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا استخدمت حق النقض ضد مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب.

كانت زورابيشفيلي قالت في وقت سابق إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي يثير احتجاجات في الشوارع، لكن قرارها يمكن إبطاله من خلال تصويت آخر في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في جورجيا وحلفاؤه.

ونقلت تاس عنها قولها في إفادة صحفية “استخدمت حق النقض اليوم ضد قانون روسي. هذا القانون روسي في جوهره وروحه… إنه يتعارض مع دستورنا وجميع المعايير الأوروبية وبالتالي يمثل عائقا في مسارنا صوب أوروبا”.

وتجتاح احتجاجات حاشدة العاصمة الجورجية تفليس منذ الشهر الماضي في أعقاب القراءة الأولى لمشروع القانون في البرلمان.

ومن شأن هذا القانون أن يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج بالتسجيل تحت فئة “عملاء أجانب” ويفرض عليها شروط إفصاح مرهقة وغرامات عقابية في حال وقوع مخالفات.

ويرى المعارضون مشروع القانون بمثابة اختبار سيوضح ما إذا كانت البلاد ستبقى على طريق التكامل مع أوروبا أم ستعود نحو روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإطلاق سراح الأسرى والرهائن لدى المقاومة الفلسطينية في غزة (رويترز)
غزة تحت النار
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعادة جثة رهينة من غزة
الدمار في رفح
غزة تحت النار
الأونروا: إجلاء نحو 800 ألف من رفح منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي
معرض الرباط للكتاب
صدى الصراع في غزة يتردد في أروقة معرض الرباط للنشر والكتاب

الأكثر قراءة

بشار الأسد
ثمن صمت بشار الأسد.. إيران خارج سوريا
أطفال في مدرسة
أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!
عنصر من شعبة المعلومات
قتله قرب المسجد وقبل صلاة الجمعة.. والسبب صادم!