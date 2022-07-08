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رئيسة وزراء أستونيا تخطط لترك منصبها

منذ 54 دقيقة
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أعلنت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس عن نيتها ترك منصبها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إستونية.

ووفق ما ذكره موقع Delfi، أعلنت كلاس أنها تخطط لترك منصبها، قائلة: “لقد قدمت اقتراح الاستقالة بنفسي، لأنني إذا عينت للتو وزراء جددا، فسيكون هناك الكثير من الضجيج والاستياء”.

وفي وقت سابق، ناشدت كلاس، في مقالها بصحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية، الحلفاء الغربيين منع اتفاق سلام “سابق لأوانه” بين روسيا وأوكرانيا.

وهذا الأسبوع، قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أيضا التنحي عن منصبه كرئيس لحزب المحافظين الحاكم في البلاد والحكومة. وسيشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت حتى يتم اختيار رئيس جديد.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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