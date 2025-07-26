السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية

منذ ساعة واحدة
جورجا ميلوني

جورجا ميلوني

A A A
طباعة المقال

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني السبت إن الاعتراف بدولة فلسطين قبل قيامها قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضافت ميلوني في تصريح لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية “أنا أؤيد بشدة (قيام) دولة فلسطين، لكنني لا أؤيد الاعتراف بها قبل إقامتها”.

وتابعت ميلوني “إذا تم الاعتراف على الورق بشيء غير موجود، فقد تبدو المشكلة وكأنها حُلّت وهي لم تُحل”.

وأثار قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر\أيلول تنديدا من إسرائيل والولايات المتحدة، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس الجمعة 26\7\2025 إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف هذه الدولة الجديدة بإسرائيل.

وذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس أن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز “تقدم تأخر كثيرا” نحو حل الدولتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
غزة تحت القصف
وول ستريت جورنال: تحركات إسرائيل بغزة تثير مؤيدي ترامب
العلم الايراني
قتلى وجرحى في هجوم استهدف محكمة في زاهدان بإيران
برلمان بريطانيا
غزة تحت القصف
بريطانيا.. رسالة مشتركة من 220 نائباً يطالبون ستارمر بالاعتراف بـ دولة فلسطين

الأكثر قراءة

الرئيس جوزاف عون
الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من مركبة عسكرية بالقرب من كريات شمونة 
إنذار باراك الأخير.. هل أُغلقت أبواب التفاوض وتُركت معالجة سلاح حزب الله لإسرائيل؟
زياد الرحباني
وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا