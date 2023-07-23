رئيسة وزراء إيطاليا: التدفقات غير الشرعية للمهاجرين تضر جميع الدول

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الأحد، إن التدفقات غير الشرعية للمهاجرين تلحق ضررا بجميع البلدان على البحر المتوسط ودعت الدول إلى النضال معا في مواجهة مهربي البشر.

وأضافت في مؤتمر دولي بروما إن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن “أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة”، وذلك على النقيض من خطابها المتشدد الذي ألقته في وقت سابق.

وأردفت “الهجرة الجماعية غير الشرعية تضررنا جميعا. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات”.

ويستضيف المؤتمر ممثلين من عدة دول من بينها تونس والإمارات وقبرص وليبيا والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في المؤتمر إن بلاده لا ترحب بالشبكات العالمية للاتجار في البشر.

وارتفع عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام مع وصول أكثر من 83 ألف شخص إلى شواطئها منذ بداية 2023 مقارنة بنحو 34 ألفا في الفترة نفسها العام الماضي.

وقالت ميلوني إن المؤتمر يركز بشكل أساسي على دعم التنمية في أفريقيا عبر “شراكات نافعة وطويلة الأمد… تقوم على الاحترام المتبادل”.