رئيسة وزراء فرنسا.. قادرون على اجتياز الشتاء دون قطع للكهرباء

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (الأربعاء 7-12-2022) إن فرنسا ستكون قادرة على اجتياز هذا الشتاء دون قطع للتيار الكهربائي إذا تكاتفت الدولة وبذلت جهدا جماعيا لتوفير الطاقة.

وأبلغت بورن إذاعة إر.تي.إل “دعونا نتحدث بصراحة، لا داعي للذعر”، مكررة رسالة مشابهة أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد حذر أمس الثلاثاء من أن إثارة الخوف في فرنسا بشأن حالة قطاع الطاقة أمر “عبثي”، مؤكداً أن بلاده ستجتاز هذا الشتاء رغم التوترات التي تشهدها سوق الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في ألبانيا، إن “دور السلطات العامة ليس نشر الخوف ولا أن تفرض حكمها عن طريق الخوف”.

وأضاف “يجب ألا نجعل الناس يشعرون بالخوف. يجب أن نوقف كل ذلك”، مؤكدا أن بلاده “ستجتاز هذا الشتاء رغم الحرب”.

وواجهت شركة كهرباء فرنسا عددا غير مسبوق من انقطاعات الكهرباء في مفاعلاتها النووية مما أدى إلى خفض إنتاج المحطات النووية إلى أدنى مستوى في 30 عاما. ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لإيجاد بديل لإمدادات الغاز الروسية التي قطعتها موسكو ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بغزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.