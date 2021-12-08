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رئيسة وزراء فنلندا تعتذر على خرقها قواعد كورونا

منذ 12 ساعة

سانا مارين

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اعتذرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين على استمرارها في الرقص بأحد الملاهي الليلية حتى ساعات الصباح الأولى، على الرغم من معرفتها بأنها خالطت مصابا بكورونا قبل ارتياد الملهى.

وكانت إحدى المجلات نشرت صورا لمارين (36 عاما) في ملهى ليلي في هلسنكي مساء السبت، بعد ساعات من إعلان إصابة وزيرة خارجيتها بيكا هافيستو، بفيروس كورونا.

وكتب مارين في حسابها على “فيسبوك”: “خرجت أنا وزوجي لتناول الطعام والتسوق في المدينة، والتقينا بأصدقائنا وأمضينا أيضا بعض الوقت في الاستمتاع بالمساء والحياة الليلية”، مسوغة ذلك بأن أحد المسؤولين أخبرها بأن قيود كورونا لا تتطلب منها العزل الصحي، على الرغم من أنها كانت على اتصال بشخص مصاب.

وأضافت: “كان يجب أن يكون حكمي أفضل وأن أراجع التوجيهات التي أعطيت لي.. أنا آسفة جدا”.

وانتقدت أحزاب المعارضة مارين لاحتمال انتهاكها إرشادات كوفيد-19.

يذكر أن فنلندا سجلت أحد أدنى معدلات الإصابة بالفيروس في أوروبا منذ بدء الوباء، حيث سجلت أكثر من 196000 إصابة و1384 وفاة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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