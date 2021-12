رئيسة وزراء فنلندا تعتذر على خرقها قواعد كورونا

اعتذرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين على استمرارها في الرقص بأحد الملاهي الليلية حتى ساعات الصباح الأولى، على الرغم من معرفتها بأنها خالطت مصابا بكورونا قبل ارتياد الملهى.

وكانت إحدى المجلات نشرت صورا لمارين (36 عاما) في ملهى ليلي في هلسنكي مساء السبت، بعد ساعات من إعلان إصابة وزيرة خارجيتها بيكا هافيستو، بفيروس كورونا.

Sanna Marin, Finland's Prime Minister, was observed out partying till 4 a.m.

The 36-year-old Prime Minister was seen at Butcher's Nightclub in Helsinki, where she was seen at a private table with her husband and other friends. #Finlandhttps://t.co/xVdrKEwQX2 pic.twitter.com/XAFM4M0Bfr

