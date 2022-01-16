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رئيسة وزراء نيوزيلندا: الثوران البركاني في تونغا مقلق للغاية

16 - يناير - 2022
جاسيندا أرديرن

جاسيندا أرديرن

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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إن صور الثوران البركاني قرب أرخبيل تونغا “مقلقة للغاية”، وإن الوكالات لا تزال تحاول إقامة اتصالات كاملة مع المسؤولين هناك.

وأضافت أرديرن، أن الاتصالات انقطعت في جميع أرجاء تونغا نتيجة الثوران البركاني، مما يجعل من الصعب تقييم الموقف.

وتابعت أن قوات الدفاع ووزارة الخارجية تعملان لتحديد نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها نيوزيلندا.

وثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، يوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) وأوامر إخلاء في اليابان.

كما تم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت إن من المتوقع وصول الأمواج إلى ارتفاع يبلغ ثلاثة أمتار في جزر “أمامي” في الجنوب. وفي وقت سابق، تم تسجيل موجات هناك يزيد ارتفاعها على متر.

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