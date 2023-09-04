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رئيسي: إيران والسعودية دولتان مؤثرتان.. وتعاونهما سيحدّ من التدخلات الخارجية

منذ 18 دقيقة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنّ إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم، اليوم الإثنين.

وأضاف رئيسي أنّ “التعاون الإيراني السعودي وزيادة تعاون دول المنطقة في البعدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي، سيرفع مكانة دول المنطقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسيحد من نطاق التدخلات الخارجية”.

وذكرت وكالة تسنيم أن تصريحات رئيسي جاءت لدى استقباله سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي، عشية مغادرته إلى الرياض لبدء مهام عمله.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس/ آذار الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.

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