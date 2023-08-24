رئيس أثيوبيا: دعوة بريكس للانضمام للمجموعة "لحظة عظيمة"

قال أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في منشور على منصة إكس اليوم الخميس إن قرار مجموعة بريكس دعوة إثيوبيا للانضمام إليها “لحظة عظيمة” وإن بلاده تريد التعاون من أجل “نظام عالمي شامل ومزدهر”.

تعتزم دول مجموعة بريكس للأسواق الناشئة الكبرى دعوة السعودية للانضمام إليها، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز الخميس نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وذكر التقرير أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع المجموعة، وسيكون هذا أول توسع منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن مصر أيضا يجري دعوتها للانضمام إلى المجموعة إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.

اتفاق بريكس

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، الأربعاء، إن زعماء دول مجموعة بريكس للدول النامية الأبرز التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا اتفقوا على آليات لبحث ضم أعضاء جدد للمجموعة.

ويمهد الاتفاق بشأن آليات التوسع الطريق أمام عشرات الدول المهتمة بالانضمام إلى المجموعة لتقديم مسوغات لعضويتها في بريكس التي تعهدت بأن تكون قائدة تطوير “جنوب العالم”.