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رئيس أدنوك الإماراتية: العالم يحتاج أقصى قدر من الطاقة وأدنى قدر من الانبعاثات

منذ ساعة واحدة
شركة أدنوك

شركة أدنوك

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قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) (الاثنين 31-10-2022) إن خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي سيؤدي إلى خسارة خمسة ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية.

وأضاف الجابر في منتدى في أبوظبي “إذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، ستفقد الأسواق 5 ملايين برميل نفط من الإنتاج اليومي سنويا من الإمدادات الحالية وذلك بسبب الانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية”، مشيرا إلى أن البيانات واضحة في هذا الشأن وإلى أن ذلك سيجعل الصدمات التي شهدتها الأسواق هذا العام تبدو ضئيلة.

وتابع قائلا “العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات”.

    المصدر :
  • رويترز

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