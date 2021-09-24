الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس أذربيجان يؤكد تسوية النزاع في قره باغ

24 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 8:31 صباحًا
أذربيجان تستعيد سيطرتها على إقليم ناغورني كارباخ

أذربيجان

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أنه تمت تسوية نزاع قره باغ بعد 30 عاما، حيث تمكنت بلاده من استعادة وحدة أراضيها.

وقال علييف على منبر الأمم المتحدة أثناء دورة الجمعية العامة، إن “أذربيجان قامت بتسوية النزاع الذي استمر 30 عاما، بطرق عسكرية ودبلوماسية، واستعادت وحدة أراضيها والعدالة التاريخية”.

وأشار إلى أن “نزاع قره باغ أصبح من الماضي”، أن الوحدة الإدارية قره باغ الجبلية قد حلت في أذربيجان، حيث تم تحويلها إلى منطقتي قره باغ وزنغيزور الشرقية الاقتصاديتين.

وأضاف أنه لم ير ردود فعل إيجابية من قبل أرمينيا على المقترحات لتوقيع معاهدة السلام، مؤكدا استعداد باكو لإطلاق الحوار حول ترسيم الحدود والاعتراف المتبادل بسيادة ووحدة أراضي البلدين.

يذكر أنه في أعقاب آخر تصعيد عسكري في منطقة قره باغ العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في نوفمبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال بين باكو ويريفان، نص على تسليم بعض الأراضي التي يسيطر عليها الأرمن لأذربيجان، بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من أخبار العالم

    وسط غضب شعبي كبير.. شقيق رئيس سريلانكا يُمنع من السفر
    الذهب يستقر فوق أدنى مستوى في 9 أشهر
    حشود من المواطنين اصفطت لتحية موكب جنازة شينزو آبي (رويترز)
    اليابان تتّشح بالسّواد في وداع مهيب لشينزو آبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم