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رئيس أذربيجان يبعث رسالة تعاون وسلام لأرمن قرة باغ

منذ 25 دقيقة
رئيس أذربيجان إلهام علييف

رئيس أذربيجان إلهام علييف

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عرض رئيس أذربيجان إلهام علييف، الأربعاء،  على سكان منطقة ناجورنو قرة باغ المنحدرين من أصل أرمني وعلى أرمينيا المجاورة أيضا آفاق التعاون والمصالحة والتنمية المشتركة بعد سيطرة قواته على الجيب الانفصالي.

وقال في خطاب بثه التلفزيون إن أذربيجان استعادت السيادة الكاملة على أراضيها وترغب الآن في دمج سكان قرة باغ وتحويل المنطقة إلى “فردوس”.

وأضاف أن أذربيجان ليس لديها أي شيء ضد شعب قرة باغ الأرمني، الذي قال “إنهم مواطنينا” لكن فقط ضد قياداته الانفصالية “الإجرامية”.

وقال إن أذربيجان تقدر حقيقة أن أرمينيا، التي تعتمد منطقة ناجورنو قرة باغ على دعمها منذ ثلاثة عقود، لم تسع إلى التدخل في عملية باكو العسكرية، لكنها ظلت “مراقبة”. وقال إن هذا حسن آفاق محادثات السلام.

    المصدر :
  • رويترز

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