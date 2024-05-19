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رئيس أذربيجان يعبر عن قلقه بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني

منذ 43 دقيقة
الرئيس الأذربيجاني الهام علييف

الرئيس الأذربيجاني الهام علييف

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عبر الرئيس الأذربيجاني الهام علييف اليوم الأحد عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة عن تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أثناء هبوطها، وذلك بعد أن ودعه في وقت سابق من اليوم.

وقال علييف “اليوم، بعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، شعرنا بقلق بالغ بسبب الأنباء الواردة عن هبوط طائرة الهليكوبتر التي تقل الوفد الكبير اضطراريا في إيران”.

وتابع “دعواتنا الآن للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة مجاورة وصديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم أي مساعدة تُطلب منها”.

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    المصدر :
  • رويترز

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