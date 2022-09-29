رئيس أركان الجيش الأوكراني: أمريكا طمأنتنا بتقديم "مزيد من الدعم"

قال الجنرال فاليري زالوجني، رئيس أركان الجيش الأوكراني، إنه بحث مع أكبر قائد للجيش الأمريكي في أوروبا الحرب مع روسيا (الخميس 29-9-2022) وتلقى تأكيدات بتقديم واشنطن للمزيد من الدعم.

تحدث الجنرالان عبر الهاتف عشية احتفال سيوقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق تعلن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، بعد ما وصفته كييف والغرب بأنها استفتاءات صورية أُجريت تحت تهديد السلاح في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكتب زالوجني على تيليجرام “أجريت محادثة مع الجنرال كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وقائد الجيش الأمريكي في أوروبا”.

وأضاف “تبادلنا الأفكار بشأن وضع العمليات والخطط والاحتياجات الإضافية للأسلحة. وأطلعت الجنرال كافولي على رؤية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا فيما يتعلق بالتعبئة في روسيا الاتحادية. وتلقيت تقديرا مشجعا وتأكيدات بشأن مزيد من الدعم”.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن روسيا إذا مضت قدما في خططها لضم أربع مناطق أوكرانية فإن ذلك سيشكل “تصعيدا خطيرا” سيهدد بشدة فرص السلام في المنطقة.

وأضاف جوتيريش للصحفيين “أي قرار بالمضي قدما في ضم دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا من أوكرانيا لن يكون له قيمة قانونية ويستوجب التنديد”.