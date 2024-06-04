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رئيس الأركان الإسرائيلي: نقترب من اتخاذ قرار بشأن شن هجوم على الحدود مع لبنان

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2024 8:10 مساءً
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

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قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، إن إسرائيل مستعدة لشن هجوم عسكري على طول الحدود الشمالية مع لبنان، وإنها تقترب من اتخاذ قرار.

وأضاف في بيان مسجل “نحن مستعدون، بعد تدريبات مكثفة، لشن هجوم في الشمال… نقترب من نقطة القرار”.

وقال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الثلاثاء إن حزب الله لا يسعى لتوسيع دائرة الصراع مع إسرائيل لكنه مستعدة لخوض أي حرب تُفرض عليها، وذلك في وقت تزيد فيه الأعمال القتالية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

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