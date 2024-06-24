رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نوشك على تفكيك حماس في رفح

قال هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه “تسنى تقريبا تفكيك كتيبة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح بجنوب قطاع غزة”.

وأضاف: “من الواضح أننا نقترب من المرحلة التي يمكننا فيها قول إننا فككنا كتيبة (حماس) في رفح. هزيمتها لا تعني أنه لم يعد يوجد إرهابيون، ولكن أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية”.

فيما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحقيقي هو عدم التوصل لاتفاق، والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة”.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان، اليوم الإثنين: “بات واضحاً للعالم أن نتنياهو هو الذي يرفض ويعطل ما ورد في خطاب بايدن، وقرار مجلس الأمن الأخير، وليس حركة حماس”.

واعتبر الرشق أن “حديث نتنياهو عن إبرام اتفاق جزئي والاستمرار في العدوان يؤكد أنه يكذب على عائلات الأسرى، ولا يهتم لحياة أبنائهم”.

وقال البيان: “إن الكرة الآن في ملعب مجرم الحرب نتنياهو، وعلى الإدارة الأميركية أن ترفع غطاء الصمت والانحياز، والضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة”.

وختم: “نجدد التأكيد على موقف الحركة الإيجابي في التعامل مع جهود الوسطاء في قطر ومصر، بهدف التوصل لاتفاق يؤمّن وقفا دائما للعدوان، وانسحابا كاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل للأسرى”.