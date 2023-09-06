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رئيس أركان الجيش الجزائري يبحث الأمن مع مدير المخابرات الأمريكية

منذ 11 دقيقة
قائد أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة

قائد أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة

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ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية صدر، الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز عبرا في اتصال هاتفي عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية.

وجاء في البيان “عبر الجانبان عن إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني. كما كانت المحادثات فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”.

والجزائر والولايات المتحدة شريكتان في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل.

    المصدر :
  • رويترز

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