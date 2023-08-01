رئيس أركان الجيش الجزائري يصل روسيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفارة الجزائرية في روسيا قولها، الثلاثاء، إن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وصل إلى روسيا ومن المقرر أن يلتقي مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

ولم تذكر تفاصيل حول المسائل التي سيناقشها الجانبان.

وترغب روسيا في توسيع دائرة التعاون العسكري مع الدول غير الغربية في الوقت الذي تواجه فيه هجوما مضادا أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.

وكان في استقبال الفريق أول السعيد شنڨريحة في مطار العاصمة الروسية موسكو الفريق أول ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي والسيد ديمتري شوغاييف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، حيث حظي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باستقبال رسمي.

تترقب الأوساط الدفاعية والسياسية تفاصيل هذه الزيارة وما إذا كانت ستشهد إبرام صفقة لشراء مقاتلات روسية من طراز متطور.

تقول مصادر عسكرية موثوقة إن الفريق أول السعيد شنڨريحة تفاوض مع المسؤولين الروس حول التعاون العسكري المستقبلي بين البلدين. ورغم عدم الكشف الرسمي عن تفاصيل الصفقات المحتملة، تدور التكهنات حول احتمالية إبرام صفقة لشراء مقاتلات روسية متطورة من طراز “سو-57”.