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رئيس أركان روسيا يبحث مع نظيره البريطاني خطر استخدام "قنبلة قذرة"

منذ دقيقتين
رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف

رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف ورئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين تحدثا هاتفيا اليوم الاثنين لبحث ما وصفته موسكو باحتمال لجوء أوكرانيا لاستخدام “قنبلة قذرة”.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى عن المكالمة التي جاءت بعد يوم من سلسلة مكالمات أبلغ خلالها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو نظراءه الغربيين أن موسكو تعتقد أن أوكرانيا تستعد لتفجير مثل هذه القنبلة.

وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية معبأة بمواد مشعة لنشر التلوث الإشعاعي على مساحة واسعة.

ورفض وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة جميعا ما وصفوه بأنها “مزاعم روسيا الكاذبة بشكل واضح”. وقالت أوكرانيا إن الاتهام الروسي مؤشر على أن موسكو تخطط لشن مثل هذا الهجوم وإلقاء اللوم على كييف.

جددت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، مزاعمها بأن أوكرانيا “دخلت المرحلة الأخيرة من صنع تلك القنبلة، لافتة إلى أنه في حال تفجيرها، فإن المواد المشعة قد تغطي بولندا.

وأوضحت أنه في حال انفجار “القنبلة القذرة”، ستنتشر المواد المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل 1500 كيلومتر.

بدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن التهديد الأوكراني بشأن “القنبلة القذرة” حقيقي.

كما اعتبر أن “الأمر متروك للغرب فيما إذا كانوا يريدون تصديق ذلك أو لا”، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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