رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا ساعدتنا على تجنّب حرب أهلية

أعلن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا، اليوم الجمعة، أنّ علاقات بلاده مع روسيا ساعدتها على إنقاذ ديمقراطيتها وتجنّب حرب أهلية.

يشار إلى أنّ مقاتلين روس، كثير منهم من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، تدخلوا لصالح الحكومة في 2018 لإخماد حرب أهلية كانت مندلعة منذ عام 2012.

وقال السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير/ شباط إن 1890 “مدربًا روسيًا” موجودون هناك.

هذا ووصلت فرقة من مجموعة فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى هذا الشهر للمساعدة في تأمين استفتاء دستوري سيجرى في 30 يوليو/ تموز.