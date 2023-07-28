الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا ساعدتنا على تجنّب حرب أهلية

منذ 33 دقيقة
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا، اليوم الجمعة، أنّ علاقات بلاده مع روسيا ساعدتها على إنقاذ ديمقراطيتها وتجنّب حرب أهلية.

يشار إلى أنّ مقاتلين روس، كثير منهم من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، تدخلوا لصالح الحكومة في 2018 لإخماد حرب أهلية كانت مندلعة منذ عام 2012.

وقال السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير/ شباط إن 1890 “مدربًا روسيًا” موجودون هناك.

هذا ووصلت فرقة من مجموعة فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى هذا الشهر للمساعدة في تأمين استفتاء دستوري سيجرى في 30 يوليو/ تموز.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيس وزراء قطر يزور أوكرانيا.. وملفات مهمّة قيد البحث
عبد الفتاح السيسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الرئيس المصريّ يحثّ روسيا على إحياء "اتّفاق الحبوب"
علم بريطانيا
بعد أميركا.. بريطانيا تُحقّق في إرسال رسائل إلكترونيّة "بالخطأ" إلى مالي

الأكثر قراءة

الطفلة الضحية "لين طالب"
تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
انفجار في منطقة السيدة زينب
انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
فضل شاكر
بالفيديو - فضل شاكر بأغنية جديدة.. بغيب بمزاجي