الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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رئيس أوزبكستان يعلن سقوط ضحايا في الاحتجاجات

منذ 51 دقيقة
شوكت ميرضيائيف

شوكت ميرضيائيف

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نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف قوله اليوم الأحد إن هناك ضحايا من المدنيين وقوات إنفاذ القانون بعد اضطرابات إقليم قرقل باغستان الواقع في شمال غرب أوزبكستان.

واستخدمت وكالة الإعلام الروسية في تقريرها عن تصريحات ميرضيائيف كلمة “ضحايا” بما يعني سقوط قتلى، لكن تقريرا نشرته وكالة تاس للأنباء أشار فقط إلى سقوط ضحايا.

وجاءت تصريحات ميرضيائيف غداة قراره بشأن إلغاء خطط لإنهاء الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم قرقل باغستان وذلك في أعقاب احتجاج جماهيري نادر هناك.

أعلنت السلطات في أوزبكستان، السبت، أنها أوقفت “مثيري أعمال شغب” أرادوا الاستيلاء على مقار إدارية في إقليم قرقل باغستان المتمتع بحكم ذاتي، الذي شهد احتجاجات نادرة على خلفية مقترحات لتعديل دستور البلاد.

والجمعة، تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الإقليمية في “جمهورية قرقل باغستان” على أثر نشر مقترحات لتعديل دستور أوزبكستان من شأن إقرارها أن يضعف استقلالية المنطقة، علماً بأن استفتاءً سينظم في شأن هذه المقترحات في الأشهر المقبلة.

والتظاهرات العفوية (غير المرخص لها) محظورة قانوناً في الجمهورية السوفياتية السابقة. والجمعة، أعلنت الشرطة “إعادة إرساء النظام” في المنطقة التي شهدت التظاهرة. ولم تُشر الحكومة إلى تسجيل أي إصابات.

ومقترحات تعديل دستور أوزبكستان تشمل إلغاء “سيادة” إقليم قرقل باغستان وتجريده من حق يكفله الدستور بالانفصال عن طشقند من خلال تنظيم استفتاء بهذا الشأن.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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