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رئيس أوزبكستان يفوز بفترة رئاسية جديدة

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يوليو - 2023 11:29 صباحًا
شوكت ميرضيائيف

شوكت ميرضيائيف

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قالت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، الاثنين، إن النتائج الأولية أظهرت فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف بفترة رئاسة جديده بعد حصوله على 87.1 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد.

ويتولى ميرضيائيف رئاسة أوزبكستان، وهي أكثر البلاد سكانا في آسيا الوسطى، منذ عام 2016 ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعديلات دستورية مددت الولايات الرئاسية المقبلة لسبع سنوات بدلا من خمس ولم تحتسب ولايتين رئاسيتين لميرضيائيف.

وفتح ميرضيائيف (65 عاما) البلاد، التي يسكنها 35 مليون نسمة، أمام التجارة الخارجية والاستثمار وخفف القيود المفروضة على الحريات الدينية والسياسية، ومع ذلك ليس هناك معارضة قوية أو شخصيات سياسية بارزة في البلاد.

وسعى ميرضيائيف منذ بداية الحرب في أوكرانيا إلى الحفاظ على علاقاته مع كل من روسيا والغرب، ودعت طشقند للسلام ورفضت الاعتراف باستقلال مناطق موالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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