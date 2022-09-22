رئيس أوكرانيا وولي العد السعودي بحثا تبادل أسرى مع روسيا وأمن الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الخميس 22-9-2022) إنه وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنه قام “بتسهيل” الإفراج عن أجانب كانوا في الأسر الروسي كما شكره على “وساطته”.

وكتب زيلينسكي على تويتر “ناقشنا أمن الطاقة الأوكراني والتعافي في مرحلة ما بعد الحرب ومشروعات استثمار مشتركة”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد صرحت في بيان لها أمس الأربعاء: إنه “انطلاقاً من اهتمامات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة للأمير محمد بن سلمان مع الدول ذات العلاقة، تم بتوفيق الله نجاح وساطة ولي العهد بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضافت الخارجية السعودية أن الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.