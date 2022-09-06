رئيس إسرائيل: هذه الذكرى تربط بيننا وبين ألمانيا

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج أمام البوندستاج (البرلمان الألماني) اليوم الواقع في 6 أيلول 2022 خلال زيارة تستغرق ثلاثة أيام للبلاد إن الالتزام بتذكر الهولوكوست (المحرقة) يربط بين إسرائيل وألمانيا.

وفي بداية كلمته أمام البوندستاج، قاد هرتزوج صلاة لإحياء ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي خلال الهولوكوست.

وقال خلال كلمة قوبلت بحفاوة بالغة من النواب الألمان “لا أحمل معي الصفح ولا النسيان”.

وأضاف مقتبسا من تصريحات أدلى بها قبل 35 عاما والده حاييم هرتزوج الذي كان رئيسا لإسرائيل أيضا خلال أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لألمانيا “الموتى فقط هم من لهم الحق في الصفح. في حين أنه لا يحق للأحياء أن ينسوا”.

ويبدو أن زيارة هذا الأسبوع خففت توتر العلاقات الذي نجم عن اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي في برلين الشهر الماضي إسرائيل بارتكاب “50 محرقة”.

وواجه المستشار الألماني أولاف شولتس الذي كان يقف بجانب عباس في ذلك الوقت انتقادات لعدم رفضه هذه التصريحات على الفور.

وشارك هرتزوج بعد كلمته اليوم الثلاثاء في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقتلى يهود أوروبا على بعد أمتار قليلة من البوندستاج مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.