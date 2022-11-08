رئيس إسرائيل يبدأ المشاورات مع الأحزاب قبل اختيار مرشح لتشكيل الحكومة

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج الثلاثاء، إنه سيبدأ التشاور مع جميع الأحزاب المنتخبة الأربعاء قبل تكليف مرشح بتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المنتظر أن تبدأ الاجتماعات، المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، بعد أن يتلقى الرئيس النتائج الرسمية لخامس انتخابات تجريها إسرائيل في أقل من أربع سنوات.

وبمجرد أن يختار الرئيس مرشحا لتشكيل حكومة جديدة، سيكون أمام المرشح 28 يوما للتحدث مع الشركاء المحتملين لتشكيل حكومة ائتلافية مع إمكانية التمديد لمدة 14 يوما.

وأظهر إحصاء الأصوات النهائي الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية أن الزعيم المخضرم بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، سيحظى بالترشيح على الأرجح وسيضمن العودة للمنصب. وهو الآن مدعوم من الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية التي تضم النائب القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال بن غفير في تغريدة على تويتر إن نتنياهو عقد اجتماعا غير رسمي معه الاثنين وناقشا تشكيل “حكومة يمينية كاملة”.

وأضاف بن غفير، الذي أدين عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة كاخ المدرجة على قائمة الإرهاب السوداء في إسرائيل والولايات المتحدة، إنه يريد أن يصبح وزير الأمن الداخلي المسؤول عن الشرطة.