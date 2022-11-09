الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 9 نوفمبر 2022 |
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رئيس إسرائيل يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

منذ ساعة واحدة
يتسحاق هرتسوغ

يتسحاق هرتسوغ

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قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزسوغ إنه سيكلف يوم الأحد مرشحا بتشكيل حكومة، في حطوة من المتوقع أن تشهد عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة بعد فوز تحالفه اليميني في انتخابات الأسبوع الماضي.

وبدأ هرتسوغ مشاورات مع الأحزاب السياسية اليوم الأربعاء واجتمع مع ممثلين لحزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وستعقب ذلك اجتماعات مع ممثلي أحزاب أخرى في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يستكمل هرتزوح المشاورات يوم الجمعة ويُكلف مرشحا بتشكيل الحكومة يوم الأحد.

وشهدت انتخابات الأسبوع الماضي انتهاء جمود سياسي بعد خامس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات، وذلك بحصول ليكود الذي يتزعمه نتياهو وأحزاب أصغر يمينية متطرفة ودينية على 64 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو ما منح نتنياهو أغلبية قوية في البرلمان وجعل من اليسير تشكيل حكومة.

ومن المرجح أن تكون الحكومة الجديدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

وقال ياريف ليفين أحد الموالين لنتنياهو خلال الاجتماع بمقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس “مرت دولة إسرائيل بفترة طويلة من عدم اليقين. هناك توق عام لتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “هناك تفويض واضح من معظم الناس بتشكيل حكومة يمينية”.

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما يتشاور خلالها مع شركائه المحتملين في الائتلاف الحاكم الجديد ومن الممكن تمديد مهمته 14 يوما إضافية.

وتضم كتلة نتنياهو الفائزة في الانتخابات حزب الصهيونية الدينية الذي يشارك في زعامته إيتمار بن غفير، وهو قومي متطرف أدين في عام 2007 بالتحريض العنصري ودعم منظمة كاخ المدرجة على قائمتي إسرائيل وأمريكي للمنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أصدر هرتزوج بيانا ينفي تقارير محلية عن أنه يضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة تضم رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد المنتمي إلى الوسط وبيني جانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية.

وأضاف نافيا تفضيل أي حكومة محددة “نتائج الانتخابات واضحة ويتعين علينا جميعا احترامها”.

    المصدر :
  • رويترز

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