رئيس إندونيسيا المنتخب يعتزم اعتماد "الطريقة الآسيوية" لتهدئة التوتر

قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، الذي سيتولى المنصب في أكتوبر تشرين الأول، إن السبل الدبلوماسية والمفاوضات و”الطريقة الآسيوية” هي التي تساعد في تهدئة التوتر في إشارة إلى اعتزامه اتخاذ موقف أكثر قوة في السياسة الخارجية لبلاده.

وفاز برابوو (72 عاما) في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير شباط بفارق كبير مع نائبه جبران راكابومينج راكا أكبر أبناء الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية بثتها اليوم الأحد، قال برابوو إن منطقة جنوب شرق آسيا شهدت حروبا واستعمارا أجنبيا وتدخلا في السياسة الداخلية.

لكنه أضاف “توصلنا إلى حل لذلك دون تدخل أجنبي.. تحدثنا واجتمعنا”.

وجاءت التصريحات ردا على سؤال حول المعنى الذي يحمله مصطلح “الطريقة الآسيوية” بالنسبة له.

وردا على سؤال حول المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة، قال قائد القوات الخاصة سابقا إن إندونيسيا منفتحة للغاية على التعامل مع البلدين.

وفي منتدى إقليمي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، قال برابوو إن إندونيسيا ملتزمة بسياسة عدم الانحياز وستحافظ على علاقات جيدة مع كل من الصين والولايات المتحدة.