رئيس إندونيسيا "حزين" لسحب استضافة كأس العالم تحت 20 عاما

قال جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا إنه “محبط وحزين” بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسحب حقوق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما من بلاده، لكنه شدد على ضرورة احترام القرار.

وأضاف في فيديو أنه طالب رئيس الاتحاد الإندونيسي للعبة بالعمل على تجنب عقوبات الفيفا بشأن هذه القضية، بعد أن رفض حاكم في بلاده استضافة منتخب إسرائيل.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،الأربعاء، إنه جرد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما.

وتم اتخاذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي كانت ستجري في الفترة من 20 مايو آيار إلى 11 يونيو حزيران المقبلين بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه ألغى القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية استضافة المنتخب الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن الفيفا “قرر الفيفا، وبسبب الظروف الحالية ، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاما والمقررة في 2023.

“سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير. وقد يتم أيضا تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة”.

وأضاف الفيفا أن القرار اتخذ بعد اجتماع بين جياني انفانتينو رئيس الفيفا وإريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي.