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رئيس إندونيسيا يدعو بوتين لإنهاء الحرب

منذ ساعة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأحد، إنه سيحث نظيريه الروسي والأوكراني على إتاحة فرصة للحوار خلال “مهمة لإحلال السلام” في البلدين، وإنه سيطلب من الرئيس فلاديمير بوتين إصدار أمر بوقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف جوكو قبيل مغادرته إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع يوم الاثنين “يجب وقف الحرب وإعادة تنشيط سلاسل الغذاء العالمية”.

وقال الرئيس أيضا إنه سيشجع دول مجموعة السبع على السعي لتحقيق السلام في أوكرانيا بعد الغزو الروسي وإيجاد حل فوري لأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي إن المنتجات الغذائية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى “إعادة دمجها في السوق العالمية على الرغم من الحرب”.

وقالت مرسودي في بيان اليوم الأحد “من الضروري تأمين ممر للحبوب من أوكرانيا وفتح صادرات الغذاء والأسمدة من روسيا. يجب على جميع الدول الامتناع عن الإجراءات التي تزيد من تفاقم أزمة الغذاء”.

وأدانت إندونيسيا الحرب وأبدت تعاطفها مع الأوكرانيين. ولكن جوكو قال في أبريل إنه رفض طلبا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على سلاح.

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