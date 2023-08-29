رئيس إيران يدعو اليابان للإفراج عن الأصول المجمدة لطهران

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليابان، الثلاثاء، إلى إظهار استقلاليتها عن واشنطن بالإفراج عن أصول طهران المجمدة في ظل عقوبات أمريكية.

ولدى سؤاله عن أموال طهران المجمدة في اليابان والتي تصل إلى 1.5 مليار دولار، قال رئيسي “يجب على اليابان أن تتصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة بالإفراج عن أموالنا المجمدة”.

تحول ملف الأرصدة المجمدة، خلال السنوات الأخيرة إلى عنوان تفاوضي على طاولة المفاوضات الأميركية الإيرانية، سواء في المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أو المباحثات الجارية بشأن تبادل السجناء والتي تشترط فيها طهران الإفراج عن مليارات الدولارات مقابل الموافقة على صفقة التبادل.