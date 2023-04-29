رئيس إيني الإيطالية لا يتوقع صدمات كبيرة في اسواق الطاقة هذا العام

قال كلاوديو ديسكالتسي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية إيني إنه لا يتوقع حدوث أي “صدمات كبيرة” في أسواق الطاقة هذا العام.

وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا أن “مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد”.

وأضاف “علاوة على كل ذلك، استطعنا في هذه الأشهر تنويع الإمدادات والتخلص من حالات الاعتمادية التي تشكل خطرا على استقرار الإمدادات والأسعار”.

وقال إن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والعقود الجديدة مع عدد من الدول الأفريقية.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40 بالمئة على روسيا في وارداتها من الغاز.

وقالت إيني أمس الجمعة 28\4\2023 إن صافي ربحها في الربع الأول هبط 11 بالمئة على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز بالمقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2022، ولكن مع ذلك تخطت نتائجها التوقعات.