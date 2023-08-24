رئيس الأرجنتين: أمامنا مسار جديد بعد دعوتنا للانضمام لبريكس

أشار الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الخميس، إلى أن “مسارا جديدا” ينفتح أمام الأرجنتين مع الدعوة الموجهة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأضاف فرنانديز أن الانضمام للمجموعة سيمثل “فرصة عظيمة” لتعزيز قوة الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية مع ضعف العملة وشح الاحتياطيات الأجنبية وزيادة التضخم.

وقال في كلمة إن الأرجنتين أرادت الحصول على عضوية بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بسبب الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمجموعة في فترة صعبة عالميا.

وكانت مجموعة بريكس قد دعت في وقت سابق من اليوم عن انضمام لعضويتها كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذ التكتل الذي يسعى إلى إعادة التوازن للنظام العالمي الحالي.

وقد يمهد توسيع بريكس الطريق أيضا أمام عشرات الدول الأخرى للسعي للانضمام إلى التكتل الذي تعهد بمعالجة شكواها من النظام العالمي الذي يشعر كثير منها أنه ضدها.

وتضم بريكس حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.