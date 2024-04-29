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رئيس الأرجنتين يؤكد استمرار فتح الجامعات العامة

منذ 37 دقيقة
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز

الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز

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في تصريحات حديثة، أكد رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، على استمرارية فتح الجامعات العامة في البلاد. جاءت هذه التصريحات بعد مرور خمسة أيام على تظاهرة كبيرة نفذها قطاع التعليم، احتجاجاً على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة.

وقال ميلي لقناة “إل إن بلس التلفزيونيّة “لم نفكّر أبدا في إغلاق الجامعات العامّة، ولم نفكّر أبدا في وقف تمويلها”.

وأضاف “خصومنا اخترعوا كذبة ويهاجموننا على أساس هذه الكذبة”.

وتابع “بما أنّ من يدفعون الضرائب يموّلون الجامعات العامّة، فإنّنا نُطالب بإجراء عمليات تدقيق. لم تُجرَ عملية تدقيق منذ عشر سنوات. من ذا الذي لا يريد مراجعة الإنفاق؟ إنّه اللصّ”.

في 23 أبريل، تظاهر مئات الآلاف في بوينوس آيرس ومدن أرجنتينيّة أخرى احتجاجا على سياسات الرئيس الليبرالي المتطرّف و”دفاعا عن التعليم الجامعي العام المجاني”، في تحرّك اعتبرته الحكومة “مسيّسًا”.

وفي العاصمة شارك في التظاهرة، الأضخم على الأرجح منذ تولّي ميلي السلطة في ديسمبر، “ما بين 100 ألف و150 ألف” شخص، وفق مصدر في الشرطة، ونصف مليون شخص، وفق جامعة بوينس آيرس.

وبحسب نقابة المعلّمين، نزل إلى الشوارع حوالى مليون متظاهر في كل أنحاء البلاد.

وانضمّ طلاب جامعات خاصة وأساتذتها إلى هذا التحرّك الاحتجاجي دعما لزملائهم في التعليم الرسمي المجاني.

وأعلنت الجامعات الأرجنتينيّة حال الطوارئ في الميزانيّة بعد أن قرّرت الحكومة في عام 2024 أن تُخصّص لها الحزمة نفسها كما في عام 2023 على الرّغم من التضخّم.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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