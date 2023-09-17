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رئيس الأركان الأميركي: طرد الروس من أوكرانيا يتطلب وقتا طويلا

منذ 33 ثانية
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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مع استمرار المعارك في أوكرانيا، رأى رئيس أركان الجيوش الأميركية، الجنرال مارك ميلي، في مقابلة بثت، الأحد، أن الهجوم الأوكراني المضاد “لم يفشل”، لكن “الطريق نحو انتصار نهائي لكييف في النزاع لا يزال طويلا جدا”.

وتشن أوكرانيا هجوما مضادا منذ يونيو بهدف استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، بعدما تلقت أسلحة من حلفائها الغربيين ودربت كتائب جديدة.

وقال الجنرال الأميركي، في مقابلة مع محطة “سي إن إن” التلفزيونية، “أعلم أن بعض المراقبين يؤكدون أن هذا الهجوم فشل. لم يفشل”.

وأضاف أنه “رغم أن هذا الهجوم بطيء، أكثر بطئا مما كان متوقعا، فقد ظل منتظما”، مؤكدا أن الأوكرانيين لا يزالون يملكون “قوة ضاربة مهمة”.

لكن ميلي أقر بأن تحقيق هدف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، “بطرد جميع الروس” من البلاد “يتطلب وقتا طويلا”.

ويستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، نظيره الأوكراني، الخميس، في البيت الابيض، لإجراء مباحثات جديدة تتناول دعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي.

وتتزامن هذه الزيارة مع مناقشة الكونغرس الأميركي رزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار.

كذلك، سيزور زيلينسكي الكابيتول حيث يلتقي القيادتين الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس.

    المصدر :
  • الحرة

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