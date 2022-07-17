الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد بقوة لهجوم عسكري على إيران

منذ 7 دقائق
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي

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أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، أمر واجب، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لهجوم عسكري في حال فشلت الدبلوماسية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: “التاريخ أثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل والجيش الإسرائيلي يستعد لذلك”.

وأكد كوخافي أن إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، “واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي”.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، قد أكد قبل أيام أن إيران تشكل خطرا إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأميركي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة إيران وأذرعها.

وأضاف أن علاقة تل أبيب مع واشنطن ركيزة أساسية في مواجهة السباق الاستراتيجي مع إيران، على حد تعبيره.

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