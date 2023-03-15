رئيس الأركان الإسرائيلية يطالب بالاستعداد لحدث على جبهات عدة!

أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي على ضرورة الاستعداد لحدث على جبهات عدة تشمل إيران، وفقاً لما نقلته القناة “14” الإسرائيلية،

ويأتي ذلك، في ظل أنباء إسرائيلية عن تطورات أمنية، على خلفية حادث التفجير الذي وقع منذ يومين قرب مفترق مجدو شمالي البلاد، والذي أصيب فيه شاب إسرائيلي بجروح خطيرة. هذا وتفرض السلطات الإسرائيلية تعتيمًا إعلاميًا على الحدث، ويحقق فيه الشاباك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اختصر زيارته إلى برلين على خلفية التطورات الأمنية في شمال البلاد”.

وكانت قد أشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية منذ يومين، تعليقًا على الحادثة، إلى أن “القنبلة المستخدمة تشبه القنابل التي استخدمها حزب الله لتفجير آليات إسرائيلية في لبنان، قبل الانسحاب الإسرائيلي، والتي كانت تزرع على جانب الطريق”.