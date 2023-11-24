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رئيس الإكوادور الجديد دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية

منذ ساعة واحدة
دانييل نوبوا- رويترز

دانييل نوبوا- رويترز

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أدى دانييل نوبوا اليمين رئيسا جديدا للإكوادور أمس الخميس 23\11\2023 متعهدا بالحد من العنف وخلق فرص عمل من خلال إصلاحات تشريعية عاجلة.

وفاز نوبوا (35 عاما) في جولة الإعادة التي أجريت في أكتوبر\تشرين الأول بالدولة التي تواجه تحديات اقتصادية جسيمة دفعت الآلاف إلى الهجرة وتصاعد العنف الذي وصل إلى تصعيد غير مسبوق مع مقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيافيسينسيو.

وسيتولى نوبوا منصب الرئيس لمدة 17 شهرا فقط، لينهي فترة ولاية سلفه جييرمو لاسو بعد أن قدم لاسو موعد الانتخابات لتجنب احتمال عزله.

ويرى محللون أنه سيكون من الصعب على نوبوا أن يتعامل بشكل فعال مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الإكوادور خلال فترة ولايته المبتورة، لكن بوسعه الترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2025.

وقال نوبوا “أدعو الجميع إلى العمل معا ضد الأعداء المشتركين المتمثلين في العنف والبؤس” وأضاف “المهمة صعبة والأيام قليلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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