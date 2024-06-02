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رئيس الإمارات وأمير قطر بحثا مقترح الرئيس الأمريكي بشأن غزة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2024 3:02 مساءً
محمد بن زايد

محمد بن زايد

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ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحثا مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الزعيمان “دعمهما لجميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح المدنيين كافة وإنهاء معاناتهم في القطاع”.

وقالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد، إن قطر تدين محاولة إسرائيل تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أنها “منظمة إرهابية”.

وافق البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي على اقتراح مبدئي بالموافقة على مشروع قانون يصنف الأونروا على هذا النحو.

    المصدر :
  • رويترز

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