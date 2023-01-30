الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
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رئيس الإمارات يؤجل زيارته لباكستان

منذ ساعة واحدة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أرجأ زيارة “رسمية” لباكستان كانت مقررة اليوم الاثنين “بسبب الأحوال الجوية”.

وكان من المقرر أن يقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رسمية اليوم إلى باكستان يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وجرى اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على أن تكون الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

    المصدر :
  • رويترز

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