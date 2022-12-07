الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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رئيس الإمارات يبحث مع بوتين عدد من القضايا المشتركة

منذ 39 ثانية
محمد بن زايد وبوتين

محمد بن زايد وبوتين

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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، تم خلال الاتصال “بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد زار روسيا في أكتوبر الماضي، حيث أجرى مباحثات مباشرة مع فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ.

وحينها قال الشيخ محمد بن زايد، إن بلاده ضاعفت “حجم التبادل التجاري مع روسيا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار بعد جائحة كورونا”، لافتا إلى وجود 4 آلاف شركة روسية في الإمارات.

من جانبه، وجه الرئيس الروسي الشكر لنظيره الإماراتي على جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية، مشيدا “بدور الإمارات في الجهود لتسوية الأزمات في مختلف أنحاء العالم”.

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