رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية لدولة قطر

الشيخ تميم بن حمد والشيخ محمد بن زايد

بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (الإثنين 5-12-2022) زيارة رسمية إلى دولة قطر، تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، دون تفاصيل أخرى.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن “أمير قطر تقدم مستقبلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي في زيارة رسمية للبلاد”.

وبحسب الوكالة، فقد كان في الاستقبال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.