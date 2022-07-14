رئيس الإمارات يتوجه إلى فرنسا يوم الاثنين

سيتوجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا يوم الاثنين 18 يوليو تموز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية اليوم الخميس.

ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل و تغير المناخ و التكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

ويناقش الجانبان مجمل القضايا و المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعد تلك الزيارة هي الأولي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدولة خارجية منذ تعيينه في 14 مايو/ أيار الماضي رئيسا لدولة الإمارات خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.