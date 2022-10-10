الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
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رئيس الإمارات يزور روسيا ويلتقي ببوتين

منذ ساعة واحدة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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ذكرت وكالة أنباء الإمارات، الاثنين، أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيتوجه إلى روسيا غدا الثلاثاء للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

يأتي الإعلان عن الزيارة بعد أقل من أسبوع من اتفاق مجموعة أوبك+ التي تضم منتجي النفط، ومن بينهم الإمارات وروسيا، على خفض الإنتاج في تحد للضغوط الأمريكية.

وتقول المصادر إن قرار منظمة أوبك بقيادة السعودية والدول المتحالفة مع المنظمة وعلى رأسها روسيا، والذين يشكلون مجتمعين المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، زاد حدة التوتر في العلاقات بين واشنطن وحليفتيها الخليجيتين التقليديتين السعودية والإمارات.

وضغطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة لمنع خفض الإنتاج، على أمل كبح أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي التي يمكن أن يخسر فيها حزبه الديمقراطي هيمنته على الكونجرس.

وسافر بايدن إلى جدة في يوليو تموز لحضور قمة خليجية لمحاولة إصلاح العلاقات، لكنه غادر دون التوصل لاتفاق لزيادة إنتاج النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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