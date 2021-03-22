رئيس الاتحاد الأوروبي يحمّل روسيا مسؤولية التوتر القائم.. وبوتين يرد

حمّل رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية التوتر القائم، بينما أدانت موسكو موقف بروكسل “الخلافي” معها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان بعد المكالمة الهاتفية، أن ميشال قال إن “العلاقات الأوروبية الروسية بلغت أدنى مستوياتها”، مشيرا إلى أنه يتوجب على الكرملين إصلاحها.

وأكد أن “العلاقة مع روسيا لا يمكن أن تتخذ منحى مختلفا إلا إذا تم إحراز تقدم في مسائل مثل تطبيق اتفاقات مينسك (حول أوكرانيا) ووقف الهجمات الإلكترونية على دول أعضاء، واحترام حقوق الإنسان”.

من جانبه، أدان بوتين خلال مكالمته الهاتفية مع ميشال التي تأتي قبل أيام من قمة للدول الـ27، الموقف الخلافي للاتحاد الأوروبي.

عقوبات متوقعة

وأعلن الكرملين في بيان قبل هذه القمة التي ستقر خلالها عقوبات جديدة على موسكو أن “فلاديمير بوتين يعتبر أن حالة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي غير مرضية، بسبب الموقف غير البَناء وأحيانا الخلافي للشركاء” الأوروبيين.

ومن المقرر عقد قمة أوروبية للمصادقة على عقوبات جديدة ضد موسكو، الخميس والجمعة عبر تقنية الفيديو.

وأضاف بيان الكرملين “من الجانب الروسي، تم تأكيد الرغبة في إعادة إنشاء شكل غير مسيّس للتعاون مع الاتحاد الأوروبي (…)”.

وخلال المحادثة الهاتفية، تحدث بوتين وشارل ميشال خصوصا عن لقاح “سبوتنيك-في” (Sputnik-V) الروسي المضاد لفيروس كورونا واستخدامه المحتمل في الاتحاد الأوروبي، والصراع في أوكرانيا، والوضع في بيلاروسيا حيث قامت الحكومة بقمع حركة احتجاج واسعة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الخلافية.