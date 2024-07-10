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رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: لست مستعداً بعد لإعلان السيطرة على التضخم

منذ ساعتين
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول

رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وردا على سؤال مباشر خلال جلسة استماع بالكونجرس عما إذا كان يشعر بأن العائق أمام خفض سعر الفائدة قد انتهى، قال “لدي بعض الثقة في الأمر.. ولكن لست مستعدا لقول ذلك بعد”.

    المصدر :
  • رويترز

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