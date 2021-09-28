رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدًا عن التوظيف الكامل

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدًا عن الوصول للحد الأقصى من التوظيف.

وذكر “باول” في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي: “ما قلته الأسبوع الماضي هو أننا نقترب من الوصول للمطلوب من أجل بدء خفض مشتريات الأصول تدريجياً، إننا في رأيي لا نزال بعيدين عن اجتياز اختبار الحد الأقصى للتوظيف”.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أعلنوا في اجتماع الأسبوع الماضي أن البنك سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً، لحين تحقيق مزيد من التقدم نحو مستهدف التوظيف والتضخم.

وعلى جانب آخر، ذكر “باول” أنه سيكون أمرًا مثالياً أن تكون العملة الرقمية للبنك المركزي نتاج إجماع واسع وتشريعات في الكونجرس.