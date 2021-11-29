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رئيس "الاحتياطي الفيدرالي": ظهور أوميكرون يشكل تهديداً للاقتصاد الأميركي

30 - نوفمبر - 2021
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"

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أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أن متغير “أوميكرون” والارتفاع الأخير في إصابات فيروس “كورونا” يشكلان تهديدًا للاقتصاد الأمريكي ويضفيان عدم يقين على توقعات التضخم.

وقال “باول” في شهادته المعدة مسبقًا للإدلاء أمام مجلس الشيوخ: “الارتفاع الأخير في إصابات كورونا وظهور متغير أوميكرون يشكلان مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيدان من عدم اليقين بشأن التضخم”.

وأضاف: “المخاوف الأكبر بشأن الفيروس يمكن أن تقلل من رغبة الناس في العمل بشكل شخصي، ما قد يبطئ التحسن في سوق العمل ويزيد اضطرابات سلسلة التوريد”.

ومن المقرر أن تنضم وزيرة الخزانة “جانيت يلين” إلى “باول” غدًا الثلاثاء للإدلاء بشهادتها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وعلى جانب أخر، قال “باول” إنه من الصعب التنبؤ باستمرار وتأثير قيود العرض، لكن يبدو أن العوامل التي تدفع التضخم إلى الصعود ستستمر في العام المقبل.

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